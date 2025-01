Oversize, torsadé, régressif… 8 façons de porter le pull tricot

On ne connaît pas mieux pour passer l'hiver bien au chaud. Il est réconfortant, moelleux et doux. Alors si on peut enfiler son gros pull sans perdre en allure, on dit banco ! Depuis le Covid, on le sait, la mode est au tout-confort. Profitons-en pour...