PODCAST. Le coming out de la fille du président camerounais et 210 désistements contre le RN : ça dit quoi ce 3 juillet ?

Ce mercredi 3 juillet, sur plus de 300 triangulaires possibles au second tour des législatives, il n'en reste plus que 92 avec le RN. Dans cet épisode, "Ça dit quoi" revient également sur le coming out d'une rappeuse camerounaise qui embarrasse son père, le président du pays.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/ca-dit-qu...