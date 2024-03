PODCAST. Violences en Haïti, hiver le plus chaud et "l'école de la République en danger" : ça dit quoi ce 7 mars ?

Ce jeudi 7 mars, un chef de gang menace de déclencher une "guerre civile" en Haïti, on sort de l'hiver le plus chaud jamais mesuré, et deux sénateurs font des recommandations pour défendre la laïcité à l'école.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/ca-dit-qu...