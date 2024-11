Pando, une forêt constituée d’un seul arbre, l'un des plus vieux êtres vivants sur Terre

C'est le plus grand organisme vivant du monde et l'un des plus vieux, selon une récente étude. Pando se trouve dans l'Utah, aux États-Unis et est constitué d'une seule et même racine. Il a connu les mammouths et survécu à des périodes glaciaires.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/dans-la-p...