"Parcours", "expérience"... La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon assure qu'Édouard Philippe est "le plus à même de rassembler les Français"









Source : La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a annoncé lundi qu'elle soutiendrait la candidature de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe (Horizons) à la présidentielle, estimant sur le plateau de BFMTV qu'il est "le plus à même de rassembler très largement les Français".Source : https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/parco...