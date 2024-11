Parents anxieux : quelles conséquences sur les enfants ?

Si l'anxiété est une émotion normale et saine liée à l'instinct de survie, elle devient problématique lorsqu'elle survient trop fréquemment, à des moments inappropriés et qu'elle est trop intense. On parle alors de trouble anxieux, un mal fréquent dans les pays occidentaux, qui concernerait près de 16% des adultes français. L'anxiété d'un parent peut-elle se répercuter sur ses enfants ? Comment les préserver ? Les réponses de Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne à...



Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/ps...