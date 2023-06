Parfum : 3 fragrances à la pistache pour un été gourmand

La pistache, c'est un peu l'odeur de notre enfance. Douce et gourmande à la fois, elle nous fait immédiatement voyager dans le temps, pour notre plus grand bonheur. Pourtant, en parfumerie, on commence tout juste à exploiter son potentiel. Idéale pou...