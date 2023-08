Pas de lien entre émeutes et immigration pour Emmanuel Macron: "Le président de la République refuse de voir la réalité en face", estime Yoann Gillet (RN)

Dans une interview au Figaro, Emmanuel Macron est revenu sur les émeutes qui ont frappé la France à la suite de la mort de Nahel. Le chef de l'État dit notamment s'être gardé "de réagir à chaud" et ne lie pas ces évènements à "un sujet d'immigration actuelle" mais à "un sujet plus large de difficultés de certaines villes" et de "difficultés socio-économiques".https://www.bfmtv.com/politique/pas-de-lien-entre-...