Pearl skin : quel est ce maquillage lumineux aux 60 millions de vues sur la Toile ?

On le sait bien : c'est sur TikTok qu'il faut se rendre pour faire le plein d'inspirations beauté. Et alors que le printemps vient juste de débuter, les tendances maquillage de la saison se font de plus en plus nombreuses. " Berry makeup ", " chrome ...