Peau des fruits et légumes : est-elle vraiment plus nutritive ?

Vous faites partie de ceux qui épluchent systématiquement les pommes ou les tomates avant de les manger ? Il se pourrait bien que cette habitude vous fasse passer à côté de nombreux micronutriments précieux ! Explications d'Alexandra Murcier, diététicienne nutritionniste à Paris.

Votre habitude d’éplucher systématiquement vos fruits et légumes avant de les manger, vous fait passer à côté de nombreux micronutriments précieux ! Explications d'Alexandra Murcier, diététicienne.