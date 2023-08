Peau parfaite : les beauty addicts ne jurent que par cette marque inspirée de la K-beauty

Ce n'est plus un secret, la k-beauty connaît un essor sans pareil depuis quelques années en Europe. Mise en avant par les idoles de la K-pop, la culture Sud-Coréenne se véhicule aussi par les K-dramas de plus en plus diffusés sur les plateformes de s...