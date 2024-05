Peau texturée : les conseils d'un pro pour la maquiller

Cicatrices, petits boutons, tâches... On peut vite se décourager et se détourner du maquillage quand on a la peau marquée par la vie. Ce serait pourtant une erreur de baisser les bras, surtout quand on sait à quel point le maquillage peut faire la di...