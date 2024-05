Pêche illicite : l’Union européenne adresse un avertissement formel au Sénégal

Bruxelles a identifié le Sénégal comme « pays non coopératif » dans la lutte contre la pêche non déclarée et non réglementée, et lui a adressé un « carton jaune ».Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/05/28/...