"Pendant ce débat, vous avez vu deux manières de faire de la politique. D'un côté le choix de l'outrance, de l'autre celui de l'humilité, de la droiture et la vision que nous portons pour Paris", résume Emmanuel Grégoire





https://www.bfmtv.com/politique/elections/municipa... À quatre jours du second tour des élections municipales, dimanche 22 mars, les candidats encore en lice à Paris, Sophia Chikirou (LFI), Rachida Dati (Union de la droite et du centre) et Emmanuel Grégoire (Union de la gauche), débattent sur BFMTV, en partenariat avec Le Figaro et La Tribune dimanche.https://www.bfmtv.com/politique/elections/municipa...