Perspectives. En Suisse, le taux d’emploi des seniors augmente

Les difficultés éprouvées par les employeurs helvétiques à recruter profitent aux salariés les plus âgés, rapporte “Le Temps”. Si ces derniers présentent un taux de chômage faible, ils font face à plus de difficultés à retrouver un emploi après un licenciement.

La conjoncture économique sourit aux travailleurs expérimentés en Suisse. Alors que la confédération helvétique fait face à une importante pénurie de main-d’œuvre, notamment qualifiée, des données officielles montrent que les employeurs se tournent désormais vers les seniors afin de maintenir leur activité, note le journal Le Temps.Le quotidien suisse rappelle que le taux de chômage des seniors reste faible dans le pays en s’établissant à 2 % en mars 2023, “soit le même que le taux général”. Et, bonne nouvelle, il diminue. Sur le mois de mars, le nombre de personnes âgées de 50 à 64 ans au chômage a diminué de 5,8 % par rapport à février. Cette baisse atteint même 19,6 % par rapport à la même période en 2022.“En mars 2023, le nombre de chômeurs de longue durée âgés de 50 ans et plus s’élevait à 6 721, soit moins qu’avant le début de la crise. En février 2020, ce chiffre était de 7 337”, selon les chiffres du secrétariat d’État à l’Économie (Seco). Les personnes de plus de 50 ans ont “également bénéficié de la hausse de la demande de main-d’œuvre au fur et à mesure que la reprise se poursuivait”, note l’organisme.