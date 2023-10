Perte de libido, comment l'expliquer ?

Routine, évènements de la vie (licenciement, séparation…), fatigue, stress...sont autant de facteurs pouvant engendrer une baisse de la libido, et plus particulièrement du désir sexuel. Comment y remédier ? Est-ce pareil chez la femme que chez l'homme ? Le point avec Diane Deswarte, sexologue et fondatrice du Club Kamami, un espace de dialogue et de consultation en sexologie.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/troubles-...