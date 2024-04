Perte des cheveux : 4 choses à savoir

Comment savoir si je perds trop de cheveux ?Le fait même de s'inquiéter est un indice. " Normalement, on perd entre 50 et 100 cheveux par jour sans s'en apercevoir, rappelle le Dr Philippe Deshayes, dermatologue et consultant chez Vichy. Pour faire u...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Cheveux/Questions/perte...