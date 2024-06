Peut-on congeler des carottes crues ?

Congeler ses carottes crues ? En voilà une sage idée pour faire, entre autres, le plein de vitamine A et bêta-carotène à l'année ! Et pour ne pas gâcher le plaisir afin, notamment, d'éviter l'intoxication alimentaire, découvrez sans plus attendre quelques conseils santé.

