Peut-on devenir allergique à l'âge adulte ?

Depuis quelques décennies, la prévalence des allergies explose partout dans le monde et particulièrement dans les pays industrialisés. Aujourd'hui, près d'un adulte sur trois en France serait touché par une allergie. Si certains le sont depuis l'enfance, ça n'est pas le cas de tous. Pourquoi peut-on devenir allergique à tout moment de la vie ? Explications du Dr Julien Cottet, allergologue et vice-président de la Société française d’allergologie.