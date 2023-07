Peut-on faire de la musculation quand on est enceinte ?

Si de prime abord on peut douter des bienfaits de la musculation pendant la grossesse en raison des contraintes de poids pouvant être exercées sur les articulations (genoux, chevilles…), certains exercices seraient toutefois possibles et bénéfiques. Lesquels ? Comment les réaliser sans risques pour la santé de la maman et de son bébé ? Le point avec le Dr Cyril Huissoud, gynécologue obstétricien.

