Peut-on grossir naturellement des jambes ? Et comment ?

Vos jambes fines vous complexent et vous souhaitez remédier à la situation ? Vous devrez faire preuve de persévérance et de patience, mais, grâce à quelques exercices de renforcement musculaire, couplés à une alimentation équilibrée, à une pratique sportive régulière et à une bonne hygiène de vie, vous remarquerez progressivement du changement !

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/pe...