Peut-on manger des épinards quand on a du cholestérol ? La réponse d'une diététicienne

Ibrahima Ndiaye

Est-il possible de réduire son cholestérol avec une simple portion d’épinards ? Ce légume-feuille cumule plusieurs propriétés nutritionnelles qui en font un allié intéressant en cas d’hypercholestérolémie. La diététicienne et nutritionniste Clara Ledoux Morvan nous explique pourquoi et comment en manger pour pleinement profiter de ses bienfaits.