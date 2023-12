Peut-on manger des kiwis avant de dormir ?

Au risque de vous surprendre, votre alimentation quotidienne impacte bel et bien la qualité de votre sommeil. Certains fruits, comme le kiwi, sont souvent plébiscités pour leur impact bénéfique sur l’endormissement et la qualité de nos nuits. Mais qu’en est-il vraiment ? Les kiwis ne sont-ils pas trop riches en vitamine C pour favoriser le sommeil ? Réponse de Florence Thorez, diététicienne-nutritionniste.

