Peut-on manger du chocolat au lait quand on a du cholestérol ?

Le chocolat au lait fait partie des formes de chocolat les plus appréciées au monde. Très souvent, nous en consommons un carré dans la journée pour s’accorder un petit plaisir. Mais pour les personnes souffrant d’un taux de cholestérol plus important, il est prudent de garder un œil sur sa consommation. En quelle quantité peuvent-elles en manger ? La diététicienne et nutritionniste Clara Ledoux Morvan nous donne ses conseils.