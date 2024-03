Peut-on ralentir le vieillissement ?

L’espérance de vie augmente. Mais comment faire pour que l'avancée en âge se déroule le plus longtemps possible en bonne santé ? Peut-on freiner, voire empêcher le vieillissement ? Où en est-on des dernières recherches ? Réponses dans le nouvel épisode d’Hypercondriaque, le podcast de Santé Magazine. Aline Perraudin, directrice de la rédaction, reçoit le Pr Éric Boulanger, professeur de médecine et spécialiste de la biologie du vieillissement.

