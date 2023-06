Peut-on vraiment maigrir des genoux ? Et comment ?

Vous trouvez vos genoux trop épais et cela vous complexe, voire entrave votre mobilité ? Sachez qu’il est possible de les affiner à force de patience et de persévérance. Au programme ? Sports et exercices ciblés, alimentation saine et équilibrée, couplée à quelques astuces du quotidien.

Source : https://www.santemagazine.fr/minceur/coaching-minc...