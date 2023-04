Pillés par des bateaux étrangers, les poissons africains deviennent trop chers pour les Sénégalais

Réduites en huiles ou en farines animales pour l’Europe et l’Asie, des milliers de tonnes de poissons ouest-africains disparaissent des marchés locaux et des assiettes des plus pauvres. Enquête.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/video/2023/04/09/pi...