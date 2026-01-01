Plainte pour viol contre l'un de ses ex-cadres: Jean-Michel Aulas annonce se mettre en retrait du conseil municipal de Lyon

Le chef de l'opposition à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas, battu par Grégory Doucet en mars dernier, a annoncé se mettre en retrait du conseil municipal de la troisième ville de France après une plainte déposée pour viol contre le directeur de communication de sa campagne.https://www.bfmtv.com/politique/plainte-pour-viol-...