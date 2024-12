"Plan machiavélique", "sévère mise en garde"... L'ambassadeur de France en Algérie convoqué pour des accusations de "déstabilisation" du pays

Plusieurs grands médias algériens rapportent une "sévère mise en garde" à la France, accusée d'avoir mené "des opérations et manoeuvres agressives ciblant des institutions de la République algérienne dans le but évident de les déstabiliser et de nuire gravement à notre pays".Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/...