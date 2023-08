Plaquage au rugby : quels sont les risques de commotion cérébrale ?

Le rugby est non seulement un sport de contact, mais aussi un sport de combat collectif, au cours duquel les joueurs s'affrontent parfois violemment sur le terrain. Les blessures y sont courantes, et parmi elles la fameuse commotion cérébrale dont l'évocation fait frémir. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Quels sont les symptômes et les risques d'une commotion cérébrale ? Comment s'en protéger ? Les réponses du Dr Alexis Savigny, médecin du sport et Directeur médical ...



