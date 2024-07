Plus chic que jamais, Charlize Theron adopte un chignon parfait pour l’été

Charlize Theron fait partie des actrices engagées. Depuis plus de 17 ans, elle s'investit dans la santé et la sécurité des jeunes sud-africains grâce à son association baptisée " Charlize Theron Africa Outreach Project ". Et pour la quatrième année ...