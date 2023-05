Pour Christophe Béchu, "il y a eu des entraînements à une forme de guérilla urbaine dans le Grand Ouest" en référence à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes

Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France, et ancien maire d'Angers, était l'invité de BFMTV pour évoquer les manifestations du 1er-mai. 540 personnes ont été interpellées en France, dont 305 à Paris, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En outre, 406 policiers et gendarmes ont été blessés sur le territoire national.https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/pour-...