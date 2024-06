Pour limiter l'inconfort digestif, que manger avant d'aller courir ?

Pour limiter l’inconfort digestif avant d’aller courir, il est important de choisir des aliments faciles à digérer et de respecter un délai suffisant entre vos repas et vos séances de course ! Mais quels sont exactement les aliments à privilégier ? Et ceux à éviter ? On fait le point avec Mathieu Jouys, diététicien nutritionniste au sein de la cellule optimisation de la performance de la Fédération française d’Athlétisme.

