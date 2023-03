Elle faisait partie des pièces phares des années 70 avant d'être délaissée jusqu'aux années 90 et 2000, époque où Britney Spears, Beyonce et autres popstars la remettaient au goût du jour en l'arborant en version maxi et taille basse (et toujours par...Source : https://www.elle.fr/Mode/Jupes/Pour-ou-contre-la-j...