Pourquoi est-ce que certaines personnes pètent plus que d’autres ?

Les pets, aussi connus sous le nom de flatulences ou de gaz, sont bien souvent indépendants de notre volonté et peuvent s’avérer très gênants en société. Mais d’où viennent-ils exactement ? Pourquoi sont-ils parfois si odorants et pourquoi certaines personnes pètent-elles beaucoup plus souvent que d’autres ? On lève le voile avec le Dr Cyril Begue, médecin généraliste et secrétaire général adjoint du Collège de médecine générale (CMG).

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...