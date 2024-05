Pourquoi faire de l'aviron ?

Ce sport nautique de plein air réunit de plus en plus d'adeptes, et compte désormais quelques 45 mille licenciés répartis dans 420 clubs en France. Et ça tombe bien, car l'aviron est un sport très complet, aussi bon pour le corps que pour l'esprit ! Le Docteur Vincent Goeb, responsable de la médecine du sport au CHU D'Amiens, et ancien médecin de la Fédération Française d'Aviron de la Somme, nous parle des bienfaits de ce sport.

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ac...