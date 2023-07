Pourquoi grossit-on ?

Vous mangez équilibré et pratiquez régulièrement une activité sportive, pourtant vous accumulez les kilos ? Ne vous flagellez pas, c’est tout à fait normal : contrairement à ce que l’on entend encore trop souvent, il ne suffit pas toujours de faire du sport et de mieux manger pour perde du poids. On vous explique.

