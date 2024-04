Pourquoi la gymnastique est-elle si bénéfique pour les seniors ?

Les années passant, l’inactivité et l’isolement social gagnent souvent de plus en plus de terrain. Heureusement, la gymnastique douce s’impose comme une pratique idéale pour permettre aux seniors de rester en mouvement tout en stimulant leur esprit et en entretenant des relations stimulantes. On fait le point avec Aurélie Debladis, chargée de mission (gym +) au sein de la Fédération Française de Gymnastique (FFGym).

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ac...