Pourquoi le piment donne-t-il la diarrhée ?

Initialement découvert en Amérique du Sud, le piment a depuis intégré de nombreuses cuisines et fait autant saliver que grimacer. Mais derrière les premières sensations de brûlure sur la langue se cache parfois une autre conséquence : la course urgente vers les toilettes. Comment expliquer cet effet du piment ? Est-ce inévitable ? Réponse avec la diététicienne et nutritionniste Nathalie Negro.