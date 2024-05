Pourquoi les moustiques nous piquent ? Quel type de peau les attire ?

Le moustique fait de nos nuits un cauchemar et de nos journées - passées à se gratter - un enfer ! Pourquoi nous pique-t-il ? Certaines peaux attirent-elles plus cet insecte que d’autres ? Explications avec Anna Bella-Failloux, entomologiste et directrice de l’unité Arbovirus et Insectes Vecteurs de l’Institut Pasteur.

