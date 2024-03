Pourquoi les veines nous paraissent bleues alors que notre sang est rouge ?

Le sang qui coule dans nos veines et nos artères est rouge, c’est indéniable. Cela dit, lorsque l’on observe attentivement nos veines au travers de notre peau, elles paraissent le plus souvent bleues ou vertes. En cause ? Un effet d’optique des plus déconcertants.

