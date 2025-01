Pourquoi transpire-t-on quand on est stressé ?

Mains moites, sueur, aisselles ruisselantes… sont autant de symptômes qui peuvent être liés au stress. Mais pourquoi le stress fait-il suer ? Et que faire pour y remédier ? Les réponses du Dr Dominique Servant, psychiatre spécialiste en consultation anxiété au CHU de Lille et auteur de Soigner le stress et l’anxiété par soi-même.

