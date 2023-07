Pourquoi votre ventre nous complexe autant ?

Culotte gainante, gel amincissant, compléments alimentaires spécial « ventre plat », séances de gainage qui n’en finissent plus… Votre ventre vous complexe et vous redoublez d’efforts pour en venir à bout et le camoufler ? Et si vous essayez plutôt de l’accepter ?

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/po...