Présidentielle 2027: Bruno Retailleau promet "une écologie de droite" qui "offrira tellement plus de résultats"

Bruno Retailleau donne rendez-vous à ses sympathisants ce samedi 20 juin pour son tout premier meeting de campagne en vue de 2027. Testé autour de 9% dans les sondages, le patron des Républicains espère définitivement lancer sa campagne face à Gabriel Attal et Édouard Philippe, ses deux principaux concurrents à droite.https://www.bfmtv.com/politique/les-republicains/d...