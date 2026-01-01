Présidentielle 2027: François Ruffin lance sa campagne à Lyon et se place en défenseur des "travailleurs essentiels"









Source : Le député et président du parti Debout !, François Ruffin, a lancé sa campagne pour la présidentielle ce samedi. Il s'est notamment placé en défenseur des "travailleurs essentiels", évoquant plusieurs propositions et notamment l'augmentation du SMIC à 1.700 euros nets mensuels.Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...