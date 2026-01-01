Présidentielle 2027: Gabriel Attal annonce officiellement sa candidature

À moins d'un an de l'élection présidentielle, Gabriel Attal est en déplacement en Aveyron où il a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle. Marine Le Pen était l'invitée du "Face à Face" ce vendredi 22 mai, sur BFMTV-RMC. Elle a assuré qu'elle "fera la campagne" de Jordan Bardella en cas d'empêchement judiciaire.https://www.bfmtv.com/politique/direct-presidentie...