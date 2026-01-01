Présidentielle 2027: Jordan Bardella dit espérer "voir Marine Le Pen élue présidente de la République" et lui réaffirme son soutien

Ibrahima Ndiaye

En ordre de marche pour l'élection présidentielle de 2027, les partis politiques se mobilisent ce samedi 4 juillet. Pendant que le Rassemblement national convie ses adhérents dans le Pas-de-Calais, le Parti communiste se réunit à Lille. D'autres figures politiques de gauche se retrouvent quant à elles au Festival des idées, dans la Nièvre.https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...