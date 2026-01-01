Présidentielle 2027: Jordan Bardella et Marine Le Pen s'assurent de leur soutien mutuel à trois jours de la décision de la cour d'appel
Ibrahima Ndiaye
Alors que la cour d'appel de Paris doit rendre sa décision sur la potentielle inéligibilité de Marine Le Pen mardi, la présidente du groupe RN à l'Assemblée et Jordan Bardella se sont montrés très unis lors d'un "banquet" des militants du parti à Liévin (Pas-de-Calais) ce samedi.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/front-national/pre...
Source : https://www.bfmtv.com/politique/front-national/pre...