Présidentielle 2027: "Le Rassemblement national sera très clairement le favori parce qu'il incarne aujourd'hui le seul parti de rupture", déclare Julien Odoul, député RN

À moins de deux ans de l'élection présidentielle de 2027, le chanteur Alain Souchon a partagé son avis sur la popularité du Rassemblement national auprès des Français, alors que des sondages placent le parti d'extrême droite en tête des intentions de vote.https://www.bfmtv.com/politique/video-presidentiel...