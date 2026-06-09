Présidentielle 2027 : Le maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane se lance à son tour dans la course à l’Élysée
La liste des prétendants à l’Élysée continue de s’allonger. Le maire socialiste de Saint-Ouen Karim Bouamrane annonce en effet ce mardi qu’il se présente lui aussi à la présidentielle de 2027.
Refus d’un duel LFI-RN
« Je ferai tout pour qu’il y ait un bulletin Karim Bouamrane et que le bulletin Karim Bouamrane gagne, qu’on ne soit pas résolu à cette espèce de dilemme » d’un duel entre le candidat du Rassemblement national et Jean-Luc Mélenchon au second tour, assure-t-il sur France Inter.
Le maire de Saint-Ouen veut être perçu comme un candidat « qui fédère » la gauche non mélenchoniste. Il se dit notamment « ancré dans le réel ». A voir si ses camarades du PS l’entendront de cette oreille.
https://www.20minutes.fr/politique/4227997-20260609-presidentielle-2027-maire-saint-ouen-karim-bouamrane-lance-tour-course-elysee
Refus d’un duel LFI-RN
« Je ferai tout pour qu’il y ait un bulletin Karim Bouamrane et que le bulletin Karim Bouamrane gagne, qu’on ne soit pas résolu à cette espèce de dilemme » d’un duel entre le candidat du Rassemblement national et Jean-Luc Mélenchon au second tour, assure-t-il sur France Inter.
Le maire de Saint-Ouen veut être perçu comme un candidat « qui fédère » la gauche non mélenchoniste. Il se dit notamment « ancré dans le réel ». A voir si ses camarades du PS l’entendront de cette oreille.
https://www.20minutes.fr/politique/4227997-20260609-presidentielle-2027-maire-saint-ouen-karim-bouamrane-lance-tour-course-elysee